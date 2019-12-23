Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Marmara’da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında

Marmara’da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında

’nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçılık yapan , ’nde yakalanan 120 kilogram ağırlığındaki dev köpekbalığını tezgahında sergiledi. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki köpekbalığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:14

Lüleburgaz'da yaşayan balıkçı Sami Küçük, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan 3.5 metre uzunluğunda, 120 kilogram ağırlığındaki camgöz cinsi köpekbalığını balık tezgahında sergiledi. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki dev köpekbalığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, Küçük, her yıl balıkçı ağlarına köpekbalığı takıldıkça tezgahında sergilediğini söyledi. Küçük, köpekbalığının kansere ve birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, "Ben her yıl köpekbalığı yakalandıkça Lüleburgazlıların görmesi ve kansere faydalı olmasından dolayı bu cinsi getirmeye çalışıyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmara’da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN