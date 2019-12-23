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Meteoroloji'den için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden ve için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, İstanbul'da etkisini göstermekte olan fırtınanın bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini azaltması beklendiği duyurulurken, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların da akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına gelmesi beklendiği ifade edildi. İşte, Meteoroloji'nin İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgiler...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 12:54
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının da bugün akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarı ve tahminler doğrultusunda, İstanbul'da etkili olan fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini azaltması bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek?
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