Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

'den fırtına ve sağanak yağış uyarısı! 'da bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından , sağanak yağış ve fırtına uyarıları geldi. Yeni haftanın ilk günü ile birlikte ’da yaşayan vatandaşlar, yağışlı ve fırtınalı bir havaya uyandılar. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün yurdun doğu kesimini etkisi altına alması beklenen sağanak yağış ve fırtına günün ilk ışıkları ile birlikte etkisini göstermeye başladı. Hal böyle olunca, vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesiminde sağanak yağış ve fırtına yoğun bir şekilde etkisini gösterecekken, doğu kesimlerinde ise güneşli ve açık bir hava yaşanacak. Haberimizin içerisinden 23 Aralık Pazartesi Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, sis ve şiddetli yağış uyarısına bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 07:55 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 08:07
Meteoroloji'den son dakika fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporunu yayınlarken, vatandaşları sağanak yağış ve fırtına konusunda dikkati olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yeni haftanın ilk gününde pek çok vatandaş evlerinden dışarı çıkmadan önce , Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerleri araştırıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgesi için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış ve fırtına yoğun bir şekilde etkisini gösterirken, doğu kesimlerinde ise güneşli ve açık bir hava yaşanacak. Haberimizin ayrıntılarından 23 Aralık Pazartesi Meteoroloji'nin hava durumu, sis ve şiddetli yağış uyarısına bakabilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizde, yeni haftaya ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN