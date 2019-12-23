Meteoroloji'den son dakika fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, vatandaşları sağanak yağış ve fırtına konusunda dikkati olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yeni haftanın ilk gününde pek çok vatandaş evlerinden dışarı çıkmadan önce İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerleri araştırıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgesi için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış ve fırtına yoğun bir şekilde etkisini gösterirken, doğu kesimlerinde ise güneşli ve açık bir hava yaşanacak. Haberimizin ayrıntılarından 23 Aralık Pazartesi Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, sis ve şiddetli yağış uyarısına bakabilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizde, yeni haftaya ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.