Otomobile kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Maltepe'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Araçta bulunan Orhan Kılıç ve Okan Aktürk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aktürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Kılıç'ın hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi. Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçerken olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucu, kişilerin ateş ettikleri silahın av tüfeği olduğu belirlendi. Olay sonrası geldikleri otomobille kaçan saldırganların, yaralıların husumetli oldukları eski arkadaşları oldukları değerlendiriliyor.