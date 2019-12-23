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haberi: 'in katili 'un duruşması bugün başlıyor! 3 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor...

Hayatının baharında psikopat bir katil tarafından canice öldürülen 'in davası bugün başlıyor. bilgisine göre 20 yaşındaki Ceren'i öldüren 'un yargılandığı dava bugün başlıyor. Van'daki cezaevinde bulunan Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken duruşma bugün saat 10:00'da başlayacak. Özgür Arduç, Ceren Özdemir'in ailesiyle karşılaştırılmamak adına davaya SEGBİS üzerinden katılacak.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 09:35
Son dakika haberi: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un duruşması bugün başlıyor! 3 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor...

'in ailesini Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz savunacak, katil 'u ise Ordu Barosu'ndan zorunlu müfafilik konusunda atadığı CMK avukatı savunacak. Saat 10:00'da başlayacak duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında 2 ayrı iddianameden 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

"YOĞUN BİR KATILIM OLACAK"

Baro Başkanı Poyraz, "Onlarca baro başkanı ve kadın hakları komisyonu üyeleri de duruşmaya katılacaklarını açıkladı. Bunun dışında da Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri duruşmaya gelecek. Çok yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz" dedi.

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Son dakika haberi: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un duruşması bugün başlıyor! 3 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor...
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