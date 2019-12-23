Son dakika haberi: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un duruşması bugün başlıyor! 3 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor...

Ceren Özdemir'in ailesini Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz savunacak, katil Özgür Arduç'u ise Ordu Barosu'ndan zorunlu müfafilik konusunda atadığı CMK avukatı savunacak. Saat 10:00'da başlayacak duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında 2 ayrı iddianameden 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

"YOĞUN BİR KATILIM OLACAK"

Baro Başkanı Poyraz, "Onlarca baro başkanı ve kadın hakları komisyonu üyeleri de duruşmaya katılacaklarını açıkladı. Bunun dışında da Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri duruşmaya gelecek. Çok yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz" dedi.