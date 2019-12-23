Son dakika haberi: Doğumu yaptıran doktor intihar etmişti! Bir haftada 4 babası oldu
Antalya'da yaşayan, evli ve bir çocuk annesi olan Dilek Yakar, 27 yıl sonra öğrendiği gerçekle adeta hayatının şokunu yaşadı. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde ajanslar tarafından da son dakika olarak duyurulan haber; her detayı ile adeta film senaryolarını andırıyor. Yakar, evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye-Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. Ailesi, Dilek Yakar'a gerçeği 1.5 yıl önce anlatırken; genç kadın gerçek ailesini bulabilmek için yollara düştü. Olayın gündem olmasının üzerinden bir hafta geçerken; Yakar'ı bir haftada 4 kişi aradı ve babası olduğunu iddia etti. İşte, son dakika haberinin detayları...