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Son dakika haberi: Doğumu yaptıran doktor intihar etmişti! Bir haftada 4 babası oldu

'da yaşayan, evli ve bir çocuk annesi olan , 27 yıl sonra öğrendiği gerçekle adeta hayatının şokunu yaşadı. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde ajanslar tarafından da son dakika olarak duyurulan haber; her detayı ile adeta film senaryolarını andırıyor. Yakar, evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye-Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. Ailesi, Dilek Yakar'a gerçeği 1.5 yıl önce anlatırken; genç kadın gerçek ailesini bulabilmek için yollara düştü. Olayın gündem olmasının üzerinden bir hafta geçerken; Yakar'ı bir haftada 4 kişi aradı ve babası olduğunu iddia etti. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 15:34
Son dakika haberi: Doğumu yaptıran doktor intihar etmişti! Bir haftada 4 babası oldu
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Son dakika haberi: Doğumu yaptıran doktor intihar etmişti! Bir haftada 4 babası oldu
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