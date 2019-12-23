Son dakika haberi: İstanbul’da sır olay! Odanın kapısını açtıkları anda şoke oldular…

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen son dakika olayı duyanları şaşkına çevirdi! Esenyurt ilçesine bağlı Hürriye Mahallesinde buluna bir apartmandaki dairenin kapısı çalındı. Ancak kapı açılmadığı gibi, içeriden herhangi bir ses de gelmedi. Bu durum üzerine söz konusu dairenin kapısı çilingir çağırılarak açıldı. Evde bulunduğu bilinen 36 yaşındaki ev hanımı kadını evin odalarında aramaya başlayan vatandaşlar tüm odalara bakarken son olarak kapısını açtıkları odanın içerisinde görüntü karşısında şoke oldu. Hızla polis ekiplerine haber verilen olayda korkutan o görüntüyle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…