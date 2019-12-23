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Haberi: Müge Anlı programının ünlü avukatı ’ın 13 yaşındaki torunu hayatını kaybetti!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ünlü avukatı ’ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan ve seyircinin oldukça sevdiği bir isim olan Rahmi Özkan’ın torununun ölüm haberi ekran başındakileri de yıktı. Henüz 13 yaşında olan ’ın bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı. İşte haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 11:02
Son Dakika Haberi: Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan’ın 13 yaşındaki torunu hayatını kaybetti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayetlerin çözülmesinde yardımcı olan avukat Rahmin Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi duyan izleyiciler ise 'Deha Uğur Özkan neden öldü?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

RAHMİ ÖZKAN'IN 13 YAŞINDAKİ TORUNU DEHA UĞUR ÖZKAN HAYATINI KAYBETTİ! DEHA UĞUR ÖZKAN NEDEN ÖLDÜ?

Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

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Son Dakika Haberi: Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan’ın 13 yaşındaki torunu hayatını kaybetti!
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