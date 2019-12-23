Son Dakika Haberi: Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan’ın 13 yaşındaki torunu hayatını kaybetti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayetlerin çözülmesinde yardımcı olan avukat Rahmin Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi duyan izleyiciler ise 'Deha Uğur Özkan neden öldü?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

RAHMİ ÖZKAN'IN 13 YAŞINDAKİ TORUNU DEHA UĞUR ÖZKAN HAYATINI KAYBETTİ! DEHA UĞUR ÖZKAN NEDEN ÖLDÜ?

Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.