Tefeci çetesi ile ilgili mahkemeden şok karar!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca müşteki olarak ifadesine başvurulan iki şahsın yaklaşık 55 – 60 milyon liralık zarara uğradıklarını beyan ettikleri dosya kapsamında isimleri geçen tefeci şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

3 İLDE OPERASYON

Müşteki beyanları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde isimleri geçen İstanbul, Ordu ve İzmir'de ikamet eden tefeci şüpheliler hakkında 3 ilde operasyon için düğmeye basıldı. 4 ayrı şikâyet dosyasının birleştirilmesi sonucu toplam 39 şüpheliye ve 2 iş yerine yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapsamında 37 şüpheli yakalanırken firar olan 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANSIN TALEBİ

Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Başsavcılık, işlemleri tamamlanan şüphelilerden Abdullah Ç, Bayram K. ve İsmet Serkan G. isimli şahısların 'Tefecilik', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Yağma' suçlarından ayrı ayrı, Cemil Y., Ekrem R. ve İbrahim K. isimli şahısların da 'Tefecilik' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından ayrı ayrı tutuklamalarını talep ederek, diğer 16 şahsı da adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

HAKİMLİK ŞAŞIRTTI

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol talebiyle sevk edilen 16 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken diğer şüpheliler hakkında şaşırtan bir karar alındı. Hakimlik, savcılıkça tutuklanmaları talep edilen 6 şüpheliden tamamını adli kontrolle serbest bıraktı.

'Tefecilik', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Yağma' gibi suçlardan tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılması şaşırtıcı bulundu.