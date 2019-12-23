TOKİ 100 bin sosyal konut projesi: Hangi il ve ilçelerde kaç konut yapılacak, başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylar

TOKİ dar gelirliye ev müjdesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde 100 bin konut inşa ediyor. 16 Aralık tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak 2020 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması planlanan projenin 1-1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor. İlgili Ziraat Bankası şubeleri aracılılığıyla TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu yapacak olan vatandaşlar, öncesinde 'TOKİ hangi ile kaç konut yapacak, TOKİ 100 bin konut başvuru şartları ve gerekli şartlar nelerdir? sorularının yanıtlarını arıyor. Projenin başvuru şartları arasında, 'proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması' maddesi yer alıyor. Peki, TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? E-devlet ile TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu yapmak için gerekli işlemlere haberimiz içerisinde yer verdik. Konuyla ilgili son açıklama ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, 81 ilde inşa edilen konutlar için ilk 3 günde toplamda 130 binden fazla başvuru alındığını ve projenin 1- 1.5 yıl içerisinde bitirilmesi planlandığını belirtti. Haberimizin içerisinden 'TOKİ 100 bin sosyal konut projesi ile hangi ilçelerde kaç adet konut inşa edilecek? ve TOKİ 100 bin konut projesi İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak?' sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz…

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

TOKİ'nin dar gelirlileri ev sahibi yapmak için 81 ilde başlattığı kampanyanın şartları konuyla ilgilenen vatandaşlar arasında merak konusu oluyor. Projenin başvuru şartları arasında "proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması" maddesi bulunuyor. Haberimizin içerisinden konuyla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz…

TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ HANGİ İL VE İLÇELERDE YAPILACAK, KAÇ ADET KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ tarafından kapsamı belirlenen proje ile hangi ve ilçelerde kaç konutun inşa edileceğine ilişkin detaylar netlik kazandı. Özellikle İstanbul'da ikamet ya da İstanbul ilçelerinden bir tanesinde nüfusa kayıtlı olan vatandaşlar, "100 bin konut projesi İstanbul'da nerede?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte proje kapsamında İstanbul başta olmak üzere il ve ilçelere göre inşa edilecek konut sayısı…

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 2+1 VE 3+1 EVLER İÇİN TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ

Yine sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen konulardan bir tanesi de '2+1 ve 3+1 evler için TOKİ başvuru ücreti' oluyor. 894 liradan başlayan taksit imkanları ile dar gelirlileri ev sahibi yapmayı planlayan projede 2+1 evler için gerekli başvuru ücreti 500 TL olurken, 3+1 evler için gerekli başvuru ücreti ise 1000 TL oldu. Peki, TOKİ 100 bin konut ödeme planı nasıl? Bizzat müracatta TOKİ 100 bin konut başvurusu hangi bankaya yapılıyor? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut ödeme planı örneği…