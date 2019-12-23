Van’da yolcu otobüsünden 92 kilo eroin çıktı!

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

OTOBÜSTEN 92 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van-Erciş Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilen yolcu otobüsü durduruldu. 28 plaka sayılı yolcu otobüsünde, narkotik madde arama köpeği Şila ile arama yapıldı. Aramada, bagaj tabanına zulalanmış vaziyette 182 paket halinde toplam 91 kilo 915 gram eroin maddesi ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak S.K., T.B. ve M.Ç. isimli 3 şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.