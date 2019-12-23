Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile büyük sürprizler geliyor! 27 Aralık BİM kataloğu aktüel listesi yayında

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. Her Cuma müşterilerine kapısını açan mağazanın indirimli ürünler listesi ilgiyle araştırılıyor. Buna göre '' Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yeni yıla girmeden önce mağazada birçok teknoloji, mutfak ürünlerinde dev fırsat yaşanıyor. Bu haftanın tam listesinde en dikkat çeken ürünler ise şüphesiz Casilda Home Çift Kişilik Emboss Kadife Yorgan 129 TL. Kuş Tüyü Yastık 39,90 TL. Visco Banyo Takımı 39,90 TL. Lisanslı Polar Çocuk Alt Eşofman 13,50 TL. Kadın Kapüşonlu Kadife Spor Takım 49,90 TL. Peki 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Haberimizde, BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 ARALIK 2019)

Bim aktüel ürünler bu haftanın kataloğu merak ediliyor. Beyaz eşyadan, kışlık giysiye, çay bardağı takımından, teknoloji ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Haberimizin devamında yer alan görsele tıklayarak 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğuna erişebilirsiniz.