İDO ve Şehir Hatları'ndan vapur seferleri açıklaması! O vapur seferleri iptal oldu!

İstanbul'da bugün olumsuz hava koşulları yoğun bir şekilde etkisini hissettiriyor. MGM'den konuyla ilgili yoğun fırtına uyarısı gelirken, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve rüzgârlı bir havaya uyandılar. Hal böyleyken, deniz yolculuğu yapacak vatandaşlar 'vapur seferleri iptal mi' sorusunun yanıtını araştırıyor.



Konuyla ilgili İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları'ndan bazı seferlerin iptal edildiği açıklaması geldi. İstanbul'da vapurlar iptal mi? İşte bu sorunun yanıtı…

İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İptal edildiği duyurulan seferler şöyle:

23.12.2019 saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

23.12.2019 saat 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

23.12.2019 saat 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

23.12.2019 saat 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

ÇANAKKALE'DE DE BAZI SEFERLER İPTAL

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale ve Kuzey Ege'de etkili olan lodos fırtınası sebebiyle yarın bazı ada seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş'tan yapılan açıklamada yarın Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00; Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Çanakkale'de bugün de bölgedeki lodos fırtınası sebebiyle adalara sefer yapılamamıştı.