6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücü hakkında 25 yıl hapis cezası talebi

Haziran ayında Yıldırım Samanlı Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Hülya A. (43), 16 SHE 62 plakalı aracı ile 6 yaşındaki Azer Şenol'a çarptı. Çocuğun anne babası ve babaannesinin aracın hareket etmesini engellemek için koşar adımlarla ilerlemesi üzerine panikleyen sürücü, tekrar hareket ederek çocuğun üzerinden geçti. Küçük çocuk hayatını kaybederken, sürücü ise tutuklandı. Hülya A. hakkında 'çocuğu muhtemel kasıtla öldürmek' suçundan Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmaya kazada ölen Azer Şenol'un annesi Songül ile babası İrfan Şenol ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Bir teyzeyi ziyarete gitmiştim. Aracımla köşeyi döndüm. 10-20 metre gittikten sonra insanlar sandalye ile bana hücum ettiler. Daha sonra aracımla ilerleyip köşeyi dönünce eşimi aradım. Evde eşimle konuştuktan sonra polise gittik. Ben dur kalk yapmadım. Benim de çocuklarım var, böyle bir şey niye yapayım?" dedi.