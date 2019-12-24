Alanya’da yağmur ve fırtına seraları vurdu

Alanya'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 65 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da, yağmurla birlikte etkili olan ve saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgar, Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz mahallerindeki 100 dönümlük seralara zarar verdi. Şiddetli rüzgarda çok sayıda seranın çatısı uçtu, camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan domates, patlıcan, salatalık gibi ürünler zarar gördü.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkilileri, zarar gören seralarda inceleme başlattı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde zararın yaklaşık 5.5 milyon TL olduğu belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.







"KENDİMİZİ ZOR KURTARDIK"



Toslak Mahallesi'ndeki patlıcan ekili serası zarar gören Ahmet Sertgöz, şiddetli rüzgarın bir anda geldiğini aktardı. Sertgöz, "İkindi namazı kılmaktaydım. Acayip bir fırtına çıktı. Naylonlar havada uçuşuyordu. Kendimizi zor kurtardık, Allah'tan geldi diyecek bir şeyimiz yok. Yaklaşık 3 dönümde bulunan cam seramız zarar gördü. Bunların tamiri maddi güçle yapılacak bir şey. Bu afet gören yerlerin mahsullerini kış günü olduğu için yaptıracak gücümüz yok ve maliyet de büyük. Patlıcanlar da zayi olacak. Kış gününde bir usta bulmak da zor, bizlerin bu durumunu görerek yetkilerin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.





"ÇOK MAĞDUR VE ÜZGÜNÜZ"



Üretici Hüseyin Sertgöz ise zarar gören ürünleri satma imkanlarının olmadığını belirterek, "Maddi anlamda zararlarımız var. Cam seralar olduğu için de her yerde cam kırıklıkları var. Kendimiz de içeriye girip çalışmaktan korkuyoruz. Gerçekten çok mağdur ve üzgünüz böyle olmasını kimse istemez acılarımız paylaşacak yetkililerin olacağını düşünüyoruz. En azından bize destek olacaklarını bekliyoruz. Yardımcı olurlarsa çiftçi kardeşlerimizin yüreklerine de su serpmiş olurlar" diye konuştu.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü, yağmurun yarına kadar aralıklarla sağanak halinde etkili olacağını açıkladı.