Böcek’in oğluna 5 yıl hapis istemi

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ESKİ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de bulunduğu 6 kişi hakkında dava açıldı. 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Niyazi Ateş'in aleni olmayan parti toplantısına katıldığı, ses kaydı alarak babası Maksut Ateş'e verdiği, onun da ses kaydını Mustafa Gökhan Böcek ve Cemil Böcek'e vererek, üzerinde oynama yapıldığı, internetten paylaşılmasının sağlandığı bildirildi. İddianamede 6 sanık hakkında "müştekinin rızası dışında hukuksuz kaydedilen, aleni olmayan konuşmaları üzerinde oynama yaparak iştirak halinde yayma" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.