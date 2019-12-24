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'da iki tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

’da iki TIR’ın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 08:40
Çankırı'da iki tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kurşunlu ilçesi Eskiahır köyü yakınlarında meydana geldi. Samsun istikametinden İstanbul yönüne ilerleyen Özcan Özdilek (46) idaresindeki 14 AK 387 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeritteki Gökhan Aktar idaresindeki 78 SU 191 plakalı demir yüklü TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 14 AK 387 plakalı TIR sürücüsü Özcan Özdilek (46) ile aynı TIR'daki yolcu Muhammet Arık'ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer TIR'ın sürücüsü Gökhan Aktar ile aynı TIR'daki yolcu Ömer Aktar de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, TIR'ların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

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Çankırı'da iki tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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