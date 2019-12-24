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Son dakika: Çekmeköy'de yan yattı: Yaralılar var

Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yoldan çıkarak yan yattı. yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevkedildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:32
Son dakika: Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: Yaralılar var

ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 1'i ağır 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Kaza, saat 09.45 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastanelere sevk edilirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: Yaralılar var

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Son dakika: Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: Yaralılar var
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