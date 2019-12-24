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Çocukları taciz ettiği iddia edilen kişi, tutuklandı

'nin Gebze ilçesinde, küçük yaştaki çocuklara tacizde bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen ve bir gün arayla iki kez adli kontrolle serbest bırakılan C.K., savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 00:09
Çocukları taciz ettiği iddia edilen kişi, tutuklandı

Gebze İnönü Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası C.K., iddiaya göre bir erkek çocuğa oto elektrik üzerine çalıştığı iş yerinde tacizde bulundu. Önceki gün adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayın mahallede duyulmasının ardından 3 kız çocuğu da, ailelerine C.K.'nın tacizine uğradıklarını söyledi. Ailelerin şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan C.K., tekrar adliyeye sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemece dün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahalle halkı, C.K.'nın serbest bırakılmasına tepki göstererek evinin önünde toplandı. Polis, C.K.'nın evinin önünde önlem alırken, aile güvenliği için başka bir yere götürüldü. Savcılığın, mahkemenin kararına itirazı üzerine C.K. bugün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.K., tutuklandı.

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Çocukları taciz ettiği iddia edilen kişi, tutuklandı
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