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Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! "O ilde her an..."

İstanbul, Denizli ve diğer pek çok ilimizde meydana gelen son dakika deprem gelişmelerinin ardından yurtta ve dünyada pek çok deprem uzmanından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki o ilimizle ilgili korkutan bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin detaylara değinen ve deprem esnasında yapılması gerekenlerle ilgili pek bilgi de sunan Moriwaki açıklamasında, özellikle o ilimize ilişkin oldukça önemli detaylara yer verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 20:51 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 20:53
Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O ilde her an...

Ülkemizin fay hatlarının geçiş güzergahında ve deprem kuşağında olmasının sonucu olarak İstanbul'da Denizli'de ve daha pek çok ilimizde meydana gelen irili ufaklı son dakika depremlerine ilişkin Türkiye'de ve dünyada pek çok deprem uzmanı konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Son olarak deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki tarafında o ilimiz için önemli ve bir o kadar da korkutuan bir açıklama geldi. Moriwaki, o ilimiz için özellikle yaptığı uyarılarda oldukça önemli detaylara da yer verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

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Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! "O ilde her an..."
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