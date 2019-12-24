Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! "O ilde her an..."

Ülkemizin fay hatlarının geçiş güzergahında ve deprem kuşağında olmasının sonucu olarak İstanbul'da Denizli'de ve daha pek çok ilimizde meydana gelen irili ufaklı son dakika depremlerine ilişkin Türkiye'de ve dünyada pek çok deprem uzmanı konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Son olarak deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki tarafında o ilimiz için önemli ve bir o kadar da korkutuan bir açıklama geldi. Moriwaki, o ilimiz için özellikle yaptığı uyarılarda oldukça önemli detaylara da yer verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...