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Son dakika: Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Bir televizyon kanalının muhabiri olan Sema Akbulut, kılık değiştirip kameramanlar ile sokağa çıktı. ’un 5 farklı semtinde 1 saatte 82 lira topladı. Son dakika haberine göre bu anlarda yaşadıklarını anlatan muhabir kendisine gelen ahlaksız tekliflerden de bahsetti. Üstelik bu tekliflerden biri kendi hemcinsinden gelmiş...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:54
Son dakika: Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dİlencİ kılığına giren muhabir Sema Akbulut ve kameramanlar Serkan Topal ve Ümit Sertabipoğlu, İstanbul'un beş farklı semtinde sosyal deney yaptı. Deneyin ilk gününde Akbulut elinde oyuncak bir bebek ile Fatih'te cuma namazı çıkışında dilenmeye başladı. Bir saatin sonunda tam 82.5 TL topladı. Akbulut haberin hikâyesini ve yaşadıklarını şöyle anlattı: "Dilencilerin vicdan sömürüsü yaparak para kazandığını hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili bir bilinç oluşturmak için kolları sıvadık. Farklı gelir seviyesinden ve farklı yaş gruplarından insanların yaşadığı beş farklı bölge seçtik.

'KADINLAR EMPATİ KURUYOR'

Değişik bölgelerde insanların dilencilere yaklaşımı değişiyor mu, bunu test etmek istedik. Fatih'te daha çok kadınların para verdiğine şahit oldum. Kimilerine bunun bir sosyal deney olduğunu söyledik ve neden para verdiklerini sorduk. Kadınlar bebeğiyle dilenen biriyle empati kuruyor. Yaşlı erkekler ise evlatları yerine koyarak para verdiklerini söyledi. Diğer bir durağımız hastane önü oldu. Burada hastanede yakını olan insanlar kendilerini zor durumda hissettiği için, başka zor durumda olan bir insana yardım etmek için para verdiklerini söyledi."

"BENİMLE OLUR MUSUN?"

Akbulut bu deneyi gündüz vakti yapmasına rağmen çok sayıda ahlaksız teklif ve tacize varan yaklaşımlar yaşadığını söyledi. Akbulut, "Bu deneyden çıkarımım, kimse dışarıda çaresiz kalmamalı. Başınıza gelebileceklerin sınırı yok. Bir kadına zarar sadece erkekten gelmiyor, hemcinsinden de gelebiliyor. Kucağımda bebek olmasına rağmen bir erkek gelip 'Benimle beraber olur musun?' diye sordu. Başka bir kadın yaklaşıp yüzümü okşadı ve 'Çok güzelsin, daha çok para kazanabileceğin işler var' dedi. Gündüz kalabalık yerlerde sadece 1 saat içerisinde bu kadar çok şey yaşayınca dışarıda kalan kadınların, çocukların neler yaşadığını düşünemiyorum bile" dedi.

Dilendiği farklı semtlerde birbirine çok yakın rakamlar topladığını anlatan Akbulut, topladıkları parayı kanal olarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacaklarını ifade etti. Akbulut, bu haberle birlikte insanlara dilencilere değil hayır kurumlarına bağışta bulunma çağırısı yapmak istediklerini vurguladı. (Hürriyet)

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Son dakika: Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!
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