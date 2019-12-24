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'de hareket halindeki araç yandı

'de, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücü, seyir halindeyken alevleri görünce aracını durduğunu ve kendini dışarı attığını anlattı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 18:53

Edirne'de, seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Doğutürk'ün kullandığı 25 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Otomobilini durduran sürücü Doğutürk, araçtan çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Doğutürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken alevleri görünce aracını durduğunu ve kendini dışarı attığını anlattı.

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Edirne'de hareket halindeki araç yandı
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