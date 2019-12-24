Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > En son nerede deprem oldu? 24 Aralık Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son nerede oldu? 24 Aralık Salı ve listesi

Son dönemde ülkemizde artan sarsıntılar nedeniyle vatandaşların konusundaki tedirginlikleri devam ediyor. Özellikle Marmara ve Akdeniz bölgesinde sık sık hissettiğimiz veya hissetmediğimiz depremler meydana geliyor. Hal böyleyken vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘ listesi’ aratmalarında bulunuyor. Sabah.com.tr olarak 24 Aralık Salı ve son depremler listesi sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 12:54
En son nerede deprem oldu? 24 Aralık Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dönemde Türkiye'de yaşanan sarsıntılar pek çok vatandaşı tedirgin eden konular arasında yer alıyor. Hal böyleyken, vatandaşlar da arama motoru üzerinden 'en son nerede deprem oldu' sorusunun yanıtını araştırıyor.

Özellikle Marmara ve Akdeniz bölgesinde sık sık hissettiğimiz veya hissetmediğimiz depremler meydana geliyor. Sabah.com.tr olarak biz de 24 Aralık Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini hazırladık…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
En son nerede deprem oldu? 24 Aralık Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN