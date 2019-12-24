En son nerede deprem oldu? 24 Aralık Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dönemde Türkiye'de yaşanan sarsıntılar pek çok vatandaşı tedirgin eden konular arasında yer alıyor. Hal böyleyken, vatandaşlar da arama motoru üzerinden 'en son nerede deprem oldu' sorusunun yanıtını araştırıyor.

Özellikle Marmara ve Akdeniz bölgesinde sık sık hissettiğimiz veya hissetmediğimiz depremler meydana geliyor. Sabah.com.tr olarak biz de 24 Aralık Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini hazırladık…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.