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: 'da şiddetli yağış okulları tatil ettirdi! Yarın Adana'da o ilçelerde eğitime ara verildi

'da etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim öğretime yarın da ara verildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 18:39
Son dakika: Adana'da şiddetli yağış okulları tatil ettirdi! Yarın Adana'da o ilçelerde eğitime ara verildi

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim öğretime yarın da ara verildi.
Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

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Son dakika: Adana'da şiddetli yağış okulları tatil ettirdi! Yarın Adana'da o ilçelerde eğitime ara verildi
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