İmdat telefonu hayatını kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Polisi dün sabah olası bir kadın cinayetini önledi. Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde kuför dükkanı bulunan H.L. isimli kadın polisi arayarak altı ay önce boşanma davası açtığı eşinin kendisini öldürmek istediğini belirtti ve yardım istedi. Olay yerine giden polis ekipleri İsmibey L.'yi gözaltına aldı. İsmibey L.'nin üzerinde pompalı tüfek, 34 dolu pompalı tüfek kapsülü, bir kutu fare zehiri ve meyve bıçağı bulundu. İstanbul Emniyeti'nde sorguya alınan zanlının karısını öldürmeyi planladığını itiraf ettiği öğrenildi.