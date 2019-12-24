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İmdat telefonu hayatını kurtardı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019
İmdat telefonu hayatını kurtardı
İSTANBUL Polisi dün sabah olası bir kadın cinayetini önledi. Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde kuför dükkanı bulunan H.L. isimli kadın polisi arayarak altı ay önce boşanma davası açtığı eşinin kendisini öldürmek istediğini belirtti ve yardım istedi. Olay yerine giden polis ekipleri İsmibey L.'yi gözaltına aldı. İsmibey L.'nin üzerinde pompalı tüfek, 34 dolu pompalı tüfek kapsülü, bir kutu fare zehiri ve meyve bıçağı bulundu. İstanbul Emniyeti'nde sorguya alınan zanlının karısını öldürmeyi planladığını itiraf ettiği öğrenildi.
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İmdat telefonu hayatını kurtardı
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