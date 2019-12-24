İstek Vakfı’ndan o iddialar hakkında açıklama

İstek Vakfı'nda 5 yaşında bir kız çocuğunun tacize uğradığı iddia edildi. Ailenin avukatı Betül Altınsoy, Twitter hesabından İstek Vakfı'nın olayın üzerini kapatmaya çalıştığını ileri sürdü.

Avukatın bu iddiasına yönelik İstek Vakfı'ndan açıklama geldi. Vakıf, yaşandığı iddia edilen bu olayla ilgili kendilerinin hedef alındığını, haklarında karalama kampanyası başlatıldığını söyledi.

Vakıf, haklarındaki delil karartma, kamera görüntülerini örtbas etme iddialarını yalanladı. Vakıf, "Kurum olarak, hukukun üstünlüğüne saygımız doğrultusunda mahkeme sürecinin en sağlıklı şekilde devam etmesi ve adaletin yerini bulması için tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.