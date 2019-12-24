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Kar yağışı geliyor! 'den son dakika raporu: Kar ne zaman yağacak? 2019 tahminleri

Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı haberi geldi. Aralık ayına girmemizle birlikte kar yağışı beklentileri de artmıştı. Ancak mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle ciddi bir yağış yaşanmadı. Havaların bu hafta itibariyle soğuması ile birlikte 'nin birçok bölgesi için kar yağışı tahmini geldi. Meteoroloji'nin uyarısının ardından "Kara ne zaman yağacak sorusu, özelikle , ve gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Haberimizde, 2019 Salı tarihi itibariyle yapılan son tahmin raporlarını görüntüleyebilir, kara yağışı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte, kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı ve illerimize göre tahminler…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 17:41
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji'den son dakika raporu: Kar ne zaman yağacak? 24 Aralık 2019 hava durumu tahminleri

Kar yağışı ile ilgili flaş bir uyarı geldi! Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde kar yağışı bekleniyor. Özellikle, ve Başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında kar ne zaman yağacak sorusu geliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini kamuoyu ile paylaşarak kar yağışının beklendiği bölge ve illerimizi paylaştı. İşte kar yağışı beklenen şehirlerimiz ve kısa vadeli hava tahminleri!

METEOROLOJİ'DEN ANKARA BİRÇOK İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Sıcaklıkların düşeceği bölgede 'nın bir kesimine yağacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü de kar yağışının devam edeceği belirtilirken özellikle sabah saatlerinde sürücüler sis ve don olayına karşı uyarılıyor. Cuma günü ise kar yağışı farklı bölgelere yayılacak.
İşte illerimize göre kısa vadeli hava durumu tahmin raporları ve kar yağışı beklenen bölgeler…

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Kar yağışı geliyor! Meteoroloji'den son dakika raporu: Kar ne zaman yağacak? 24 Aralık 2019 hava durumu tahminleri
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