Kar yağışı geliyor! Meteoroloji'den son dakika raporu: Kar ne zaman yağacak? 24 Aralık 2019 hava durumu tahminleri

Kar yağışı ile ilgili flaş bir uyarı geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde kar yağışı bekleniyor. Özellikle, İstanbul ve Başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında kar ne zaman yağacak sorusu geliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini kamuoyu ile paylaşarak kar yağışının beklendiği bölge ve illerimizi paylaştı. İşte kar yağışı beklenen şehirlerimiz ve kısa vadeli hava tahminleri!

METEOROLOJİ'DEN ANKARA BİRÇOK İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Sıcaklıkların düşeceği bölgede Ankara'nın bir kesimine yağacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü de kar yağışının devam edeceği belirtilirken özellikle sabah saatlerinde sürücüler sis ve don olayına karşı uyarılıyor. Cuma günü ise kar yağışı farklı bölgelere yayılacak.

İşte illerimize göre kısa vadeli hava durumu tahmin raporları ve kar yağışı beklenen bölgeler…