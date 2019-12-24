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ve 'da okullar tatil edildi! İşte tatil olan ilçeler...

Bu sabah kar yağışı ile birlikte uyandı. Yağışların etkili olması nedeni ile yüksek kesimler kardan olumsuz etkileniyor. Kayseri Valiliği'nden bir açıklama yapılmazken, ilgili ilçelerin kaymakamlıkları konu ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Resmi sitelerinde yer alan kamuoyu bilgilendirmesine göre 'ın Samandağ ilçesi ve Kayseri'nin Sarız ve Yahyalı ilçelerinde eğitime 25 Aralık tarihinde 1 gün ara verildi. İşte kar tatili haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 07:50
Kayseri ve Hatay'da okullar tatil edildi! İşte tatil olan ilçeler...

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yahyalı İlçe Kaymakamlığı ilçesinde yüksek kesimlerdeki 17 mahallede yapılan taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Sarız İl Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini bildirdi. Sarız ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve karayolları ekipleri her iki ilçede kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi. Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.

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Kayseri ve Hatay'da okullar tatil edildi! İşte tatil olan ilçeler...
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