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’de ? ’de yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji’den yapılan hava durumu uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. ’deki kar yağışlarından dolayı peş peşe uyarı yapıldı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velilerin gözleri Kayseri Valiliği'ne çevrildi. Hal böyle olunca ‘’Kayseri’de ’’ cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Peki Kayseri’de okullar tatil mi? ’de yarın okullar tatil mi?

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 22:58
Kayseri’de okullar tatil mi? 25 Aralık Kayseri’de yarın okullar tatil mi?

Kayseri'de okullar tatil mi? sorusu, vatandaşların en çok araştırdığı sorularının arasında yer aldı. Milyonlarca öğrenci ve veli '' 25 Aralık Kayseri'de okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yahyalı İlçe Kaymakamlığı ilçesinde yüksek kesimlerdeki 17 mahallede yapılan taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 25 ARALIK

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Kayseri'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yahyalı İlçe Kaymakamlığı ilçesinde yüksek kesimlerdeki 17 mahallede yapılan taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Sarız İl Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini bildirdi. Sarız ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve karayolları ekipleri her iki ilçede kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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