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'da 6,2 büyüklüğünde deprem

'nın başkenti Bogota'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 23:41
Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kolombiya Jeoloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.03'te Bogota'nın güneyindeki Meta yönetim bölgesi kırsalında 6,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremden 20 dakika sonra 5,7 ve 3,8 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar oluştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,0 olarak duyurdu ve 10 kilometre derinde meydana geldiğini açıkladı.

Bogota'nın yanı sıra birçok bölgede hissedilen, ölen ve yaralananın olmadığı deprem nedeniyle özellikle Bogota'da birçok kişi bulundukları binalardan çıkarak toplanma alanlarına yöneldi.

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Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
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