Mersin'de okullar tatil mi edildi? Valilik açıkladı! 24 Aralık Mersin'de okullar tatil mi, bugün hava nasıl olacak?

Mersin'de bugün okullar tatil mi olacak sorusu özellikle sosyal medya üzerinden ortaya atılan bir iddia sonucu yoğun olarak araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarılarının ardından Vali Ali İhsan Su konu ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, Mersin'de okullar tatil mi? 24 Aralık Vali Ali İhsan Su Mersin'de okulların tatil olduğu iddiası ile ilgili ne açıklama yaptı? İşte hava durumu ve konuyla ilgili yapılan açıklamanın detayları…

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ? 24 ARALIK 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklenildiğini açıklandı. Adana'da ise okullar tatil oldu. Peki, Mersin'de okullar tatil mi? İşte detaylar…