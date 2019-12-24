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'de mi edildi? Valilik açıkladı! 'de okullar tatil mi, bugün hava nasıl olacak?

’de mi edildi sorusu günün ilk saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başladı. Sosyal medya üzerinden ortaya atılan bir iddia ile nedeniyle eğitime ara verileceği yönündeki paylaşımlara Vali Ali İhsan Su yanıt verdi. Yapılan açıklama ile öğrencilerin ve velilerin merak konusu olan konu netleşirken internet üzerinden araştırmalar devam ediyor. Peki, Mersin’de okullar tatil mi olacak? ’de okullar tatil edildi mi? Valinin yaptığı açıklama ve hava durumu ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:27
Mersin'de okullar tatil mi edildi? Valilik açıkladı! 24 Aralık Mersin'de okullar tatil mi, bugün hava nasıl olacak?

'de bugün mi olacak sorusu özellikle sosyal medya üzerinden ortaya atılan bir iddia sonucu yoğun olarak araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılarının ardından Vali Ali İhsan Su konu ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, Mersin'de okullar tatil mi? 24 Aralık Vali Ali İhsan Su Mersin'de okulların tatil olduğu iddiası ile ilgili ne açıklama yaptı? İşte hava durumu ve konuyla ilgili yapılan açıklamanın detayları…

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ? 24 ARALIK 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklenildiğini açıklandı. Adana'da ise okullar tatil oldu. Peki, Mersin'de okullar tatil mi? İşte detaylar…

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Mersin'de okullar tatil mi edildi? Valilik açıkladı! 24 Aralık Mersin'de okullar tatil mi, bugün hava nasıl olacak?
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