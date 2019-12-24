Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık

Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında Marmara Bölgesi ile İstanbul'un da bulunduğu 14 il için son dakika hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta sonu itibari ile sıcaklıklarda bir düşüş yaşanırken, özellikle Batı bölgelerinde lodos etkili oluyor. Bu durum neticesinde de, gün içerisinde çeşitli saatlerde plan yapmayı düşünen vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor. Meteoroloji, yayımladığı hava durumu tahmin raporu ile gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini duyurdu. İç ve Batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını açıklayan kurum, kuvvetli yağış ve rüzgar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 ARALIK

Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Giresun dışında), Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA VE İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji ayrıca, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu raporunu da yayımlarken; Ankara için kar yağışı hakkında da tarih verdi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Haberimizin detaylarından, 24 Aralık 2019 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.