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'den son dakika ile sağanak, kar yağışı uyarısı geldi! 'da bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık

Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Aralık ayı sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, sıcaklıklar da düşüş gösteriyor. Öyle ki, Batı bölgelerinde hafta sonu başlayan fırtınanın etkisi hâlâ sürüyor. Tam bu noktada da, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, Marmara Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde 14 il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. MGM ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Kurum ayrıca, bu hafta için kar yağışı uyarısı da yaptı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar, sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilir; günlük ve bu hafta için sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 08:41
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık

Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! Genel Müdürlüğü'nden aralarında Marmara Bölgesi ile 'un da bulunduğu 14 il için son dakika ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta sonu itibari ile sıcaklıklarda bir düşüş yaşanırken, özellikle Batı bölgelerinde lodos etkili oluyor. Bu durum neticesinde de, gün içerisinde çeşitli saatlerde plan yapmayı düşünen vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor. Meteoroloji, yayımladığı hava durumu tahmin raporu ile gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini duyurdu. İç ve Batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını açıklayan kurum, kuvvetli yağış ve rüzgar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 ARALIK

Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Giresun dışında), Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA VE İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji ayrıca, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu raporunu da yayımlarken; Ankara için kar yağışı hakkında da tarih verdi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Haberimizin detaylarından, 24 Aralık 2019 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık
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