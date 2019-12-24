On Numara çekiliş sonuçları 23 Aralık açıklandı! Milli Piyango On Numara sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar On Numara sonuçlarını sorguluyor. Şans oyunu tutkunları Milli Piyango İdaresi (MPİ) kazandıran numaraları merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta 906. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen üç kişi olmuş ve büyük ikramiye 190.496,20 TL kazandırmıştı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen sonuçları aşağıdaki ekrandan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? Haberimizde, 23 Aralık Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA SONUÇLARI (23 ARALIK 2019)

Sayısal Loto 907. hafta çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

23 ARALIK ON NUMARA SONUÇLARI KAZANDIRAN NUMARALARI;

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı.

8,12,16,20,28,30,37,39,41,43,47,49,51,55,63,66,69,70,71,72,73,75

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.