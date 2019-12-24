Rahmi Özkan’ın torun acısı

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Türkiye'nin en çok izlenen ATV'deki sabah kuşağı programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te cinayetlerin çözülmesinde yardımcı olan avukat Rahmi Özkan, torun acısıyla yıkıldı. Ünlü avukatın 13 yaşındaki torunu Deha Uğur Özkan, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haber Müge Anlı ve ekibini de yasa boğdu. Anlı, TED İstanbul Koleji 8'inci sınıf öğrencisi Deha Uğur Özkan'ın ölümünü canlı yayında duyurdu. Duygusal anların yaşandığı programda Müge Anlı, "Biz hafta sonu üzücü günler geçirdik. Rahmi Özkan'ın torunu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşındaydı. Ölüm her şekilde acı ama 13 yaşındaki bir çocuğa hiç yakışmadı. Rahmi Bey 8 aydır bu üzüntüyle boğuşuyordu. Biz ona bu konuyu açmamaya çalışıyorduk. Ne yazık ki dünyada çok ender rastlanan bir rahatsızlığa yakalandı. Nurlar içinde yatsın, ailenin başı sağ olsun" dedi. Özkan için eğitim gördüğü TED İstanbul Koleji Vakfı da başsağlığı mesajı yayımladı. Deha Uğur Özkan, önceki gün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.