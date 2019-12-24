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haber: 27 yıl sonra acı gerçeği öğrenip yollara düşmüştü! Bir haftada 4 babası oldu...

Antalya'da yaşayan, evli ve bir çocuk annesi olan Dilek Yakar, 27 yıl sonra öğrendiği gerçekle adeta hayatının şokunu yaşadı. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde ajanslar tarafından da olarak duyurulan haber; her detayı ile adeta film senaryolarını andırıyor. Yakar, evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye-Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. Ailesi, Dilek Yakar'a gerçeği 1.5 yıl önce anlatırken; genç kadın gerçek ailesini bulabilmek için yollara düştü. Olayın gündem olmasının üzerinden bir hafta geçerken; Yakar'ı bir haftada 4 kişi aradı ve babası olduğunu iddia etti. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 08:46 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 08:49
Son Dakika haber: 27 yıl sonra acı gerçeği öğrenip yollara düşmüştü! Bir haftada 4 babası oldu...

haberi... Antalya'da evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde Kepez ilçesindeki özel bir doğum kliniğinde dünyaya geldi. Ancak Dilek evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye- Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. 27 yıl boyunca gerçeği saklayan aile, Dilek Yakar'ın evlatlık olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine 1,5 yıl önce gerçeği kızlarına anlattı.

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Son Dakika haber: 27 yıl sonra acı gerçeği öğrenip yollara düşmüştü! Bir haftada 4 babası oldu...
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