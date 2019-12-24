Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika haberi: İstanbul’da sır dolu olay! Odanın kapısını açtıkları anda büyük şoka uğradılar

Son Dakika haberi: ’da sır dolu olay! Odanın kapısını açtıkları anda büyük şoka uğradılar

Esenyurt’tan gelen son dakika haberi duyanları şaşkına çevirdi. Esenyurt Hürriyet Mahallesi İskete sokak’ta meydana gelen olayda, bir evin kapısının çalınmasının ardından uzun süre açılmaması üzerine söz konusu dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Tüm odaların kapısı tek tek açıldı, en son kalan odanın kapısı açıldığında ise kapıyı açanlar gördükleri karşısında şoke oldu. Görüntü karşısında şoke olan vatandaşlar olayın aydınlatılması için derhal polis ekiplerine haber verdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 19:38
Son Dakika haberi: İstanbul’da sır dolu olay! Odanın kapısını açtıkları anda büyük şoka uğradılar

Esenyurt'ta meydana gelen son dakika olayı duyanları şaşkına çevirdi! Esenyurt ilçesine bağlı Hürriye Mahallesinde buluna bir apartmandaki dairenin kapısı çalındı. Ancak kapı açılmadığı gibi, içeriden herhangi bir ses de gelmedi. Bu durum üzerine söz konusu dairenin kapısı çilingir çağırılarak açıldı. Evde bulunduğu bilinen 36 yaşındaki ev hanımı kadını evin odalarında aramaya başlayan vatandaşlar tüm odalara bakarken son olarak kapısını açtıkları odanın içerisinde görüntü karşısında şoke oldu. Hızla polis ekiplerine haber verilen olayda korkutan o görüntüyle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika haberi: İstanbul’da sır dolu olay! Odanın kapısını açtıkları anda büyük şoka uğradılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN