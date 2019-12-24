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haberi: Liseli kıza ormanda dehşeti yaşatmışlardı! Davada flaş karar

Edinilen bilgisine göre, Antalya'da, lise öğrencisi S.D.'yi (18) ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı. Savcının 2 tutuklunun tahliyesini talep ettiği davada, mahkeme, 4 sanığı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 12:30
Son dakika haberi: Liseli kıza ormanda dehşeti yaşatmışlardı! Davada flaş karar

haberi... Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişilik grup, ormanlık alana götürdükleri S.D.'yi darbetti. Bu anlara ait görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu Amina S.(18) ile Yasin K.(22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker Mehmet Can Y.(20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi: Liseli kıza ormanda dehşeti yaşatmışlardı! Davada flaş karar
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