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Haberi: programındaki Avukat ’ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur yaşamını yitirdi! Rahmi Özkan kimdir?

Ekranların reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert programının sevilen ismi Avukat ’ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur hayata veda etti. Müge Anlı ve ekibini yasa boğan bu haber sosyal medyada da günün en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. Ekran başındakileri yıkan olayın ayrıntıları ise merak ediliyor. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan’ın bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenilirken, bugünkü Müge Anlı canlı yayınında stüdyoda duygusal anlar yaşandı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 08:04
Son Dakika Haberi: Müge Anlı programındaki Avukat Rahmi Özkan’ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur yaşamını yitirdi! Rahmi Özkan kimdir?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'in sevilen ismi Avukat 'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Müge Anlı ile birlikte cinayetlerin çözülmesine yardımcı olan Rahmi Özkan'ın torunu Deha Uğur Özkan, bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Acı haberi duyan izleyiciler ise arama motoru üzerinden 'Deha Uğur Özkan neden öldü?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Henüz 13 yaşında olan ve Türkiye'yi yasa boğan bu olayla ilgili bugünkü Müge Anlı canlı yayınında oldukça duygusal anlar yaşandı. Peki, Deha Uğur Özkan kimdir? İşte haberinin ayrıntıları…

RAHMİ ÖZKAN'IN 13 YAŞINDAKİ TORUNU DEHA REHA UĞUR HAYATINI KAYBETTİ! DEHA UĞUR ÖZKAN NEDEN ÖLDÜ?

Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan bugünkü Müge Anlı canlı yayınında 13 yaşındaki Deha'nın ölmesi ile ilgili duygusal anlar yaşandı…

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Son Dakika Haberi: Müge Anlı programındaki Avukat Rahmi Özkan’ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur yaşamını yitirdi! Rahmi Özkan kimdir?
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