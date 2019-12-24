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SON DAKİKA: ve Ankara'da kar yağışı için saat verdi! Kar ne zaman yağacak? İşte 25

ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi gündem olmuş ve kar ne zaman yağacak sorusu en çok araştırılan konular arasında yerini almıştı. Hafta sonu gelen soğuk hava dalgası ile birlikte gözler Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son dakika tahminlerine çevrildi. Gelen son verilere göre bu sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağışlar yarından itibaren birçok ilimizde etkisini gösterecek. kar yağışı ile ilgili de ilk defa Meteoroloji tarafından tarih verildi. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerinin yanı sıra gelen kar yağışı raporları…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 07:14
SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul ve Ankara'da kar yağışı için saat verdi! Kar ne zaman yağacak? İşte 25 Aralık hava durumu

Genel Müdürlüğü, birçok vatandaş tarafından merakla beklenen kar yağışı raporunu yayımladı. MGM resmi sitesine yer alan verilere göre bugün sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışı birçok bölgemizde etkisini gösterecek. En çok dikkat çekenler arasında Ankara'nın yüksek kesimleri ve haftasonu için yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilk defa tahminlerinde İstanbul için kar yağışına yer verdşi. Yılbaşı öncesi beklenen yağış ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre kar ne zaman yağacak ve hangi şehirlerde etkili olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 25 ARALIK ÇARŞAMBA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait kısa vadeli son tahmin raporlarını haberimizde bulabilir, illerimize göre günlük hava sıcaklıklarına ulaşabilirsiniz.

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SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul ve Ankara'da kar yağışı için saat verdi! Kar ne zaman yağacak? İşte 25 Aralık hava durumu
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