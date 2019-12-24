SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul ve Ankara'da kar yağışı için saat verdi! Kar ne zaman yağacak? İşte 25 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok vatandaş tarafından merakla beklenen kar yağışı raporunu yayımladı. MGM resmi sitesine yer alan verilere göre bugün sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışı birçok bölgemizde etkisini gösterecek. En çok dikkat çekenler arasında Ankara'nın yüksek kesimleri ve haftasonu için İstanbul yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilk defa tahminlerinde İstanbul için kar yağışına yer verdşi. Yılbaşı öncesi beklenen yağış ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre kar ne zaman yağacak ve hangi şehirlerde etkili olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 25 ARALIK ÇARŞAMBA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait kısa vadeli son hava durumu tahmin raporlarını haberimizde bulabilir, illerimize göre günlük hava sıcaklıklarına ulaşabilirsiniz.