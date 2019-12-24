Son dakika: Şiddetli yağış okulları tatil ettirdi! Yarın o ilçelerde eğitime ara verildi

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim öğretime yarın da ara verildi.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

SARIZ VE YAHYALI'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ



Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarız ve Yahyalı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Kar yağışı Sarız ve Yahyalı'nın yüksek rakımlı mahallelerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, aşırı kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

HATAY'DA EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle iki okulda eğitime yarın ara verildi.

Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi.

Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.