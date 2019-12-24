Suriye'de düzenlenen Noel partisi

Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'de milyonlarca insan saldırılar nedeniyle evsiz kaldı, mülteci duruma düştü.

Suriye'de rejim bölgesinde düzenlenen Noel partileri kameralara böyle yansıdı

BİR TARAFTA HAVAİ FİŞEK DİĞER TARAFTA BOMBA

Esad rejiminin bombardımana tuttuğu son bölge ise İdlib oldu. Kentte yaşamına devam eden masum insanlar, rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladı.

Suriye'de rejimin kontrolü altında kalan bölgelerde ise farklı bir durum var. Şam'da, Noel kutlamaları düzenlendi.

Binlerce insanın katıldığı Noel kutlamasında mumlar yakıldı, havai fişek gösterileri yapıldı.