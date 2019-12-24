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'da Mobil şubesi açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan 'da Mobil şubesi hizmete girdi. Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (SUDKOM) koordinesinde Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 19:36 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 19:45
Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı

Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet katıldı.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubenin sivillerin hayatını kolaylaştıracağını belirterek, "Tel Abyad'daki çalışanlarımız ücretlerini PTT şubelerinden alacak. Şubede havale ve ödeme işlemleri yapılabilecek." dedi.

PTT şubesinde, hesap açma, fatura ödeme, para yatırma, para çekme, havale ve kargo gönderimi işlemleri yapılabilecek.

Daha önce Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus, Bab, Çobanbey, Azez ve Afrin bölgelerinde de PTT şubeleri açılmıştı.

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Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı
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