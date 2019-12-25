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151 yıllık binası ihya olacak

ZEYNEL YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 25.12.2019
151 yıllık Danıştay binası ihya olacak
OSMANLI Devleti'nin ilk meclis sistemi olarak kayıtlara geçen Şurayı Devlet binası yeniden inşa ediliyor. 1868'de Fransa'daki Conseil d'Etat isimli yüksek meclis esas alınarak oluşturulan Şûrâ-yı Devlet binası, Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar hizmet verdi. TBMM'nin açılmasıyla birlikte meclis denetimine geçen yetkisi, 1927'den sonra Danıştay bünyesinde devam etti. Yangın nedeniyle yok olan tarihi bina, Fatih'teki eski yerinde yeniden ihya edilecek. Osmanlı Devleti'nde meclis ve hukuki hakların teminatı olarak 1868'de Sultan Abdulaziz tarafından kurulan Şurayı Devlet, Meclis-i Mebusan'a yasa tasarıları hazırlayarak yüksek yargı görevini üstlendi. 1878 yılında çıkan yangında bina tamamen yandı. 1911'de ise taşındığı Babıâli binasında çıkan yangınla bir kez daha yandı. Birçok arşiv belgesi, mahkeme kararı ve kayıt kayboldu.
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151 yıllık Danıştay binası ihya olacak
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