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2020 Ramazan ne zaman başlıyor? On bir ayın sultanı hangi tarihte başlayacak?

ne zaman başlıyor sorusu binlerce vatandaş tarafından gün içerisinde yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. 2019 yılının son günlerinde olduğumuz bu tarihlerde yeni yılda yapılacak olan önemli dini ve milli günler vatandaşların merak konusu haline geliyor. Müslümanlara farz kılınan oruç ibadetinin gerçekleştirildiği bu günlerde binlerce vatandaş ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 18:14
2020 Ramazan ne zaman başlıyor? On bir ayın sultanı Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak?

On bir ayın sultanı Ramazan ne zaman başlıyor sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İslam âlemi açısından büyük önem taşıyan bu tarihlerde İslam'ın beş şartından biri yani Müslümanlara farz kılınan ibadet olan "oruç" gerçekleştiriliyor. Bununla alakalı olarak özellikle son günlerde araştırmalar oldukça yoğunlaştı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 yılında on bir ayın sultanı Ramazan ayı hangi tarihlerde başlayacak? İşte o tarih…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünyadaki milyonlarca Müslüman için yılın bazı günleri, ayları veya dönemleri kutsaldır. Özellikle "üç aylar" olarak tabir edilen aylar içerisindeki Ramazan ayının önemi oldukça fazladır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bayram ne zaman? İşte o tarihler…

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