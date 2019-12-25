2020 Ramazan ne zaman başlıyor? On bir ayın sultanı Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak?

On bir ayın sultanı Ramazan ne zaman başlıyor sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İslam âlemi açısından büyük önem taşıyan bu tarihlerde İslam'ın beş şartından biri yani Müslümanlara farz kılınan ibadet olan "oruç" gerçekleştiriliyor. Bununla alakalı olarak özellikle son günlerde araştırmalar oldukça yoğunlaştı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 yılında on bir ayın sultanı Ramazan ayı hangi tarihlerde başlayacak? İşte o tarih…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünyadaki milyonlarca Müslüman için yılın bazı günleri, ayları veya dönemleri kutsaldır. Özellikle "üç aylar" olarak tabir edilen aylar içerisindeki Ramazan ayının önemi oldukça fazladır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bayram ne zaman? İşte o tarihler…