Son Dakika Haberi: Adana’da bugün okullar tatil mi oldu? Valilik açıkladı! İşte Adana'da 25 Aralık günü tatil edilen ilçeler!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu uyarısının ardından Adana'da beklenen sağanak yağış başladı. Birçok mahallede sel baskınına neden olan yağışlar, şehir içinde ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Valilik, yağışlar nedeni ile eğitimde de önlemini aldı. Kuvvetli yağıştan etkilenene ilçelerde okullar tatil edildi. Peki, Adana'da yarın okullar tatil mi? 25 Aralık'ta hangi ilçelerde okullar tatil? Haberimizde, Adana'da etkili olan yağış hakkında bilgi edinebilir, okulların taitl edildiği ilçeleri öğrenebilirsiniz.

ADANA'DA 25 ARALIK (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da Valilik kararı ile selden etkilenen ilçelerde okullar tatil edildi. İşte Ankara Valiliği tarafından 25 Aralık'ta okulların tatil edildiği ilçeler...