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Son Dakika Haberi: ’da bugün mi oldu? Valilik açıkladı! İşte Adana'da 25 Aralık günü tatil edilen ilçeler!

’da devam eden kötü hava koşulları nedeni ile bazı merkez ilçelerde edildi. ’den yapılan uyarısının ardından şehirde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve işyerini su basarken, ulaşımda da uzun süre aksamalar yaşandı. Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bugün (25 Aralık) okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Adana’da bugün okullar tatil mi? İşte yaşanan sel nedeniyle Adana’da tatil ilan edilen ilçeler…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 08:02 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 08:02
Son Dakika Haberi: Adana’da bugün okullar tatil mi oldu? Valilik açıkladı! İşte Adana'da 25 Aralık günü tatil edilen ilçeler!

Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısının ardından Adana'da beklenen sağanak yağış başladı. Birçok mahallede sel baskınına neden olan yağışlar, şehir içinde ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Valilik, yağışlar nedeni ile eğitimde de önlemini aldı. Kuvvetli yağıştan etkilenene ilçelerde edildi. Peki, Adana'da yarın okullar tatil mi? 25 Aralık'ta hangi ilçelerde okullar tatil? Haberimizde, 'da etkili olan yağış hakkında bilgi edinebilir, okulların taitl edildiği ilçeleri öğrenebilirsiniz.

ADANA'DA 25 ARALIK (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da Valilik kararı ile selden etkilenen ilçelerde okullar tatil edildi. İşte Ankara Valiliği tarafından 25 Aralık'ta okulların tatil edildiği ilçeler...

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Son Dakika Haberi: Adana’da bugün okullar tatil mi oldu? Valilik açıkladı! İşte Adana'da 25 Aralık günü tatil edilen ilçeler!
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