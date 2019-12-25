Adana’da sağanak okulları tatil ettirdi

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da gece boyu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sokaklar suyla doldu. Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi girişinde içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 3 kişi de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi girişi sular nedeniyle kapandı. Vatandaşlar su içinde kalan araçlarından güçlükle inebildi. Mahalleli ise evlerinde mahsur kaldı. İmamoğlu ilçesinde belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, yoğun yağışlar sebebiyle ilçede yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Tufanbeyli ilçelerindeki okullar bugün tatil edildi.