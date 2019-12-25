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'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe Adana'da okullar tatil mi olacak? Vali açıklama yaptı mı?

Yaşanan sağanak yağış nedeniyle son yılların en büyük sel felaketi yaşanan şehrimizdeki vatandaşlar internet üzerinden yarın 'da okullar tatil mi olacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Sel felaketleri nedeniyle yaşanan hasarların tespit çalışmaları devam ederken eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler gün içerisinde devam etmekte olan yağışların ardından gözlerini valiliğe çevirdi. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü de devam ettiği gözlemlenen sağanak ile ilgili olarak uyarılar yapılmaya devam ediyor. Peki, Adana'da yarın okullar tatil mi olacak? Adana valisi 26 Aralık yani yarın okulları tatil mi etti? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 18:44
Adana'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe Adana'da okullar tatil mi olacak? Vali açıklama yaptı mı?

'da yaşanan sel felaketleri nedeniyle ciddi hasarlar gören şehrimizde yarın okullar tatil mi sorusu internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son durum değerlendirmelerine göre ise yağışların Perşembe günü de devam etmesi öngörülüyor. Belediyelerin hasar onarım çalışmaları yürüttüğü şehrimizde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaşanan sağanak yağış ve selle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Sıkıntıların giderilmesi için bakanlıklarımız yakından ilgileniyor. Sıkıntıların giderilmesi için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Valiliği'nde oluşturulan kriz masası hem koordinasyonu sağlayarak hem de sahada bizzat incelemeler yaparak sorunlara müdahale ediyor" dedi. Peki, Yarın Adana'da okullar tatil mi olacak? 26 Aralık yarın için okullar tatil edildi mi? İşte detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanan sel felaketleri ile ilgili açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik; Son yılların en büyük sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Ayrıca hasar tespiti yapılıyor. Bakanlıklarımızın birimleri, genel müdürlükleri, başkanlıkları Adana'mızda bizzat sahada durumu değerlendiriyorlar. Yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürecek" diye konuştu.

Haberimizin devamından Adana'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz…

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Adana'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe Adana'da okullar tatil mi olacak? Vali açıklama yaptı mı?
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