Ahmet için ilk bağış validen

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Batman Valiliği, şehirde öğretmenlik yapan İhsan ve Fatma Abay çiftinin beyin erimesi hastalığına yakalanan çocukları Emircan (11) ile Ahmet Çınar (5) için harekete geçti. Dünyada çok nadir görülen ve tedavisi zor bir hastalık olan NCL2 (Nöronal Ceroid Lipfouscinosis) ilacının Türkiye'de bulunmaması nedeniyle baba Abay yardım kampanyası başlatmak istediğini söylemişti. Batman Valisi Hulusi Şahin dün makamında baba Abay ile görüştü. Komisyon kuran ve ilk bağışı da 10 bin TL ile kendilerinin yaptığını belirten Vali Şahin, "Böylesine bir olaya kayıtsız kalamayız. Edirne'den Ardahan'a Türkiye'nin her bir köşesinde devlet vatandaşının 24 saat yanında, emrindedir. Minik Ahmet Çınar'ın tedavisi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ailenin başka ihtiyaçları varsa onlar da karşılanacak" dedi. Abay çifti ise "Devletimizin bizi yanlız bırakmayacağını biliyorduk. Milletimizin de el atmasıyla inşallah oğlumuz Ahmet Çınar'ı kurtaracağız" diye konuştu.