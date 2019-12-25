Ankara’da okullar tatil mi? 26 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Ankara'daki yoğun kar yağışlarından dolayı peş peşe uyarılar yapıldı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velilerin gözlerini Valilik'ten gelen uyarıya çevirdi. Hal böyle olunca ''Ankara'da yarın okullar tatil mi'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Başkentteki yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken Valilikten kar tatili açıklaması heyecanla beklenmeye başlandı. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak? Ankara Valisi 26 Aralık yani yarın okulları tatil mi etti? İşte merak edilenler…