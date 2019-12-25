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’da mi? 26 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından 'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olması ile beraber ''Ankara'da yarın mi?'' sorusu akıllara geldi. Başkentte yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü Valilikten gelecek olan kar tatili haberine çevrildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı görülecek. Peki 26 Aralık Ankara’da okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

Giriş Tarihi: 25.12.2019 21:05
Ankara’da okullar tatil mi? 26 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. 'daki yoğun kar yağışlarından dolayı peş peşe uyarılar yapıldı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velilerin gözlerini Valilik'ten gelen uyarıya çevirdi. Hal böyle olunca ''Ankara'da yarın mi'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Başkentteki yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken Valilikten kar tatili açıklaması heyecanla beklenmeye başlandı. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak? Ankara Valisi 26 Aralık yani yarın okulları tatil mi etti? İşte merak edilenler…

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Ankara’da okullar tatil mi? 26 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?
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