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’da okullar tatil mi olacak? Perşembe Ankara’da bugün okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberinin ardından dün akşam saatlerinde 'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının başlaması ile gözler kar tatili haberlerine çevrildi. Öğrenciler Ankara'da bugün okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Geç saatlerde etkisini artıran kar  yağışının ardından Ankara'lılar karın tadını çıkarmak için sokaklara döküldü. Meteoroloji tarafından yayımlanan son tahminlerine göre yurdun birçok kesimin yağışlar bugün de devam edecek. Peki, Ankara'da durum nasıl ve kar tatili açıklaması yaptı mı?

Giriş Tarihi: 26.12.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 08:21
Ankara’da okullar tatil mi olacak? 26 Aralık Perşembe Ankara’da bugün okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

Ankara için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından dün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Başkent'te güzel manzaralara neden olan kar yağışının ardından öğrenciler de gözlerini kar tatili haberlerine çevirdi. En çok araştırılan konuların başında ise "Ankara'da bugün okullar tatil mi?" sorusu yer alıyor. Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinde etkisini bölgesel olarak azaltacak olan yağışlı hava, öğleden sonra yine etkili olmaya başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren Ankara'da yine kar yağışı bekleniyor. Peki, Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı, bugün hava nası olacak? İşte 26 Aralık 2019 tarihli Ankara hava durumu tahmin raporları ve kar tatili ile ilgili bilgiler...

ANKARA HAVA DURUMU: KAR YAĞIŞI ÖĞLEDEN SONRA

Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kesimin yağışlar bugün de devam edecek.

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Ankara’da okullar tatil mi olacak? 26 Aralık Perşembe Ankara’da bugün okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?
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