Ankara’da okullar tatil mi olacak? 26 Aralık Perşembe Ankara’da bugün okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

Ankara için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından dün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Başkent'te güzel manzaralara neden olan kar yağışının ardından öğrenciler de gözlerini kar tatili haberlerine çevirdi. En çok araştırılan konuların başında ise "Ankara'da bugün okullar tatil mi?" sorusu yer alıyor. Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinde etkisini bölgesel olarak azaltacak olan yağışlı hava, öğleden sonra yine etkili olmaya başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren Ankara'da yine kar yağışı bekleniyor. Peki, Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı, bugün hava nası olacak? İşte 26 Aralık 2019 tarihli Ankara hava durumu tahmin raporları ve kar tatili ile ilgili bilgiler...

ANKARA HAVA DURUMU: KAR YAĞIŞI ÖĞLEDEN SONRA

Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kesimin yağışlar bugün de devam edecek.